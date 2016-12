5 afrodyzjaków, które znajdziesz w lodówce

Nie wiesz, jak nakręcić swoją dziewczynę na łóżkowe figle? Ugotuj jej coś. Oczywiście musisz wykorzystać odpowiednie składniki.

Zdjęcie Wystarczy niewielka marchewka, aby nakręcić atmosferę w sypialni /©123RF/PICSEL

Afrodyzjaki są wśród nas niemal od zawsze. Nie zawsze jednak wiedzieliśmy o ich niezwykle pożytecznym działaniu. Nazwane na cześć greckiej bogini miłości - Afrodyty - substancje działają pobudzająco i powodują zwiększony popęd płciowy.



Kiedyś tajemne przepisy na eliksiry miłości znały czarownice i alchemicy, przygotowujący w sekrecie mikstury dla zdesperowanych kochanków. W XXI wieku na całe szczęście nie musimy wlewać w siebie wywaru z jaszczurki z domieszką sproszkowanego rogu nosorożca. Są o wiele prostsze metody na to, by rozpalić pożądanie przy użyciu kilku powszechnie dostępnych produktów.



Kupisz je w każdym sklepie spożywczym, więc do boju!

Miód

Słodki symbol płodności i prokreacji. Jest źródłem sił witalnych i energii. Starzy pszczelarze przyznają, że wypicie napoju z miodu akacjowego z wodą i odrobiną mięty to gwarantowany sposób na orgazm.





Banany

Już sam falliczny kształt potrafi rozbudzić wyobraźnię niektórych kobiet. Ponadto banany są bogatym źródłem potasu, witaminy B i dają siłę na miłosne igraszki. A jego połączenie z czekoladą to prawdziwy hit!



Czosnek

Nieco kontrowersyjna pozycja na tej liście, jednak już od dawna czosnek uważany jest za bardzo wartościowy składnik pożywienia. Jest bardzo zdrowy. Rozgrzewa ciało, poprawia ukrwienie, zabija bakterie i zaostrza apetyt. Także na seks, pod warunkiem, że kochankowie spożyją go w tym samym czasie. Co ważne - podając swojej ukochanej danie z czosnkiem za nic w świecie nie domyśli się ona, że faszerujesz ją naturalnym afrodyzjakiem!





Bazylia

Roślina poświęcona Wenus ze względu na swe pachnące liście. Od dawna wykorzystywana w miłosnej magii ze względu na fantastyczną siłę oddziaływania na libido. Świetnie łączy się z jajkami, także jajecznica z bazylią na śniadanie może przy odrobinie szczęścia zakończyć się całkiem przyjemnym drugim śniadaniem...





Marchew

Podobnie jak banan, jej kształt może przywoływać miłe skojarzenia. W starożytnej Grecji marchew podawano kochankom, aby wprawić ich w miłosny nastrój. Ponadto bogactwo witamin i beta karotenu wspomaga produkcję hormonów. Jako naturalny lek poprawia samopoczucie, dodaje sił witalnych i zwiększa odporność organizmu. Podając swojej ukochanej marchew, trzymaj tylko kciuki, żeby po jej zjedzeniu przemieniła się w króliczka Playboya, nie królika Bugsa.