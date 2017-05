Wypadanie włosów u mężczyzn. Jak z nim walczyć?

To nieprawda, że tylko kobiety chcą mieć piękną, bujną fryzurę. Mężczyźni również dbają o swój wygląd, a ten zapewnią im (między innymi) zdrowe włosy.

Za łysienie w większości przypadków odpowiadają geny /©123RF/PICSEL

Jak wiadomo, panowie są bardziej narażeni na utratę włosów, niż panie, dlatego powinni być szczególnie czujni na pierwsze oznaki tej przykrej dolegliwości.

Za łysienie w większości przypadków odpowiadają geny. Włosy zazwyczaj tracą swoją objętość na szczycie głowy, tuż nad czołem. Zdarza się, że proces ten przebiega dość szybko i jest przyczyną frustracji nie tylko panów w podeszłym czy średnim wieku, ale również młodych mężczyzn. Zakola w okolicach skroni mogą być widoczne nawet u 16-latków.

Nim zaczniemy stosować szereg kuracji zatrzymujących proces wypadania włosów, warto zdać sobie sprawę, że urata włosów po 50. roku życia jest zjawiskiem naturalnym. Nie powinna jednak przekraczać 20 proc. objętości fryzury.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Warto przyjrzeć się dokładnie, jaki jest stan skóry głowy. Być może pojawiają się na niej wilgotne łuski o żółtawym odcieniu? To tak zwany tłusty łupież, często występujący z łojotokowym zapaleniem skóry, kiedy to gruczoły łojowe produkują za dużo serbum. Na łojotokowe zapalenie skóry znaczy wpływ mają zaburzenia hormonalne, takie jak nadprodukcja androgenów. Warto skonsultować się z endokrynologiem i zbadać poziom hormonów.

Jednym ze sposobów sprawdzenia kondycji włosa jest przeprowadzenie trichogramu - badania diagnostycznego, mającego na celu ustalenie przyczyn łysienia. Warto jednak pamiętać, że u panów ma sens zrobienie takiego badania, gdy nie wiemy, czy wystąpiło łysienie androgenowe.

Rozpoczęcie kuracji powinno być poprzedzone badaniem krwi, zmierzeniem poziomu hormonów i sprawdzeniem u dermatologa, czy skóra głowy jest zdrowa.

Kolejnym krokiem będzie wybór odpowiedniego preparatu. Apteki i sklepy kosmetyczne oferują bogatą gamę produktów zatrzymujących proces utraty włosów, tyle, że nie wszystkie z tych specyfików zostały dokładnie przebadane w laboratoriach i sprawdzone na konkretnej liczbie pacjentów. Jeśli chcemy dbać o swe zdrowie i wygląd, wybierajmy świadomie produkty . Te przebadane klinicznie, są efektywne i bezpieczne. Dzielenie włosa na czworo ma sens tylko w przypadku badań laboratoryjnych.

Warto też zwrócić uwagę, czy we właściwy sposób pielęgnujemy włosy? Czy używamy szamponu, który jest dla nich odpowiedni? A może w pośpiechu nadmiernie szarpiemy je czesząc? Każda z tych rzeczy ma wpływ na wygląd fryzury, dlatego należy przyjrzeć się w jaki sposób traktujemy włosy na co dzień. Prócz odpowiedniego szamponu warto stosować również bogate w witaminy (PP, B6) ampułki , które, dzięki zawartości aminexilu , wzmocnią cebulki włosów.

Warto pamiętać, że zadbana fryzura jest oznaką zdrowia. Kiedy organizm działa prawidłowo - nie brakuje mu witamin, mikroelementów, białka i kwasów tłuszczowych, jednym słowem jest dobrze odżywiony - nie będzie problemów z zewnętrznymi oznakami, które wpływają na wygląd. Nadmierne wypadanie włosów, to wołanie ciała o pomoc. Czasami wystarczy zwykłe badanie krwi, żeby przekonać się, czy przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest chociażby anemia.

Dbający o swój wygląd mężczyzna, który spędza sporo czasu na uprawianiu sportów, czy siłowni, może nie wiedzieć, że jego organizm boryka się z niedożywieniem. Dieta uboga w witaminy i sole mineralne jest cichym zabójcą włosa. Brak odpowiednich składników sprawia, że cebulki słabną, co powoduje jego wypadnięcie niejako "u źródła".

W takim wypadku nie wystarczą suplementy diety, których przyswajalność jest o wiele mniejsza niż dostarczanie odpowiednich składników w codziennej diecie. Najlepszy preparat przeciwko wypadaniu włosów nie zadziała, jeżeli ciało nie zostanie odpowiednio odżywione. Nie da się przecenić świadomości odpowiednich nawyków żywieniowych i ich wpływu na kondycję całego organizmu.

Jeżeli badania wykluczyły choroby, a ciało zostało prawidłowo odżywione, jeśli znaleziona została równowaga między pracą a odpoczynkiem, nie ma powodów by obawiać się zarówno o stan swojego zdrowia, jak i włosów. Będą one na właściwym miejscu.