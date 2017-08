W szeregach ISIS: Brutalne realia życia kontrolowanego przez terror

National Geographic prezentuje brutalne realia życia na terenach kontrolowanych przez Państwo Islamskie w nowej serii obyczajowej "W szeregach ISIS"

Zdjęcie ISIS przysparza światu wiele cierpienia. Ale wciąż nie brakuje ludzi, którzy wstępują w jego szeregi /materiały prasowe

Prace nad scenariuszem czteroodcinkowego serialu poprzedziły szeroko zakrojone badania faktograficzne, dzięki którym poznajemy dramatyczne realia życia, jakie czekają ludzi wstępujących w szeregi tzw. Państwa Islamskiego. Autorem scenariusza i reżyserem produkcji jest zdobywca Złotego Globu i nagrody BAFTA Peter Kosminsky.



Produkcja "W szeregach ISIS" porusza jeden z najbardziej aktualnych problemów współczesnego świata. Przedstawiona w serii historia jest fikcyjna, ale opiera się na szczegółowej analizie faktograficznej. Głównym bohaterem jest czwórka młodych Brytyjczyków, którzy wyjechali z kraju, aby dołączyć do tzw. Państwa Islamskiego w syryjskim mieście Rakka.



Jalal (Sam Otto, Zakładnik) postanawia pójść śladem swojego starszego brata i wyjeżdża do Syrii, aby walczyć tam w szeregach ISIS. Na wspólny wyjazd udaje się mu namówić swojego najlepszego przyjaciela Ziyaada, którego w serialu gra Ryan McKen (Bancroft, NW). Ony Uhiara (Prawo i porządek) zagra zaś Shakirę, młodą lekarkę i samotną matkę, która przyjeżdża do Syrii ze swoim 9-letnim synem Isaakiem, aby wykorzystać tam swoją wiedzę medyczną i wspomóc islamskich bojowników. W produkcji występują także Shavani Cameron (Youngers, Homeland) jako nastoletnia Ushna, która zradykalizowała się w Internecie i porzuciła swoją rodzinę, bo jest przekonana, że musi wypełnić swój religijny obowiązek.



Wszyscy bohaterowie doświadczają trudów codziennego życia w Rakce, są świadkami bestialstw i okrucieństw popełnianych przez wojska reżimu oraz tragicznych w konsekwencjach nalotów. Ich podróż przestaje być przygodą, gdy dopada ich poczucie rozczarowania i beznadziei, a jedyną rzeczą, która trzyma ich przy życiu, jest coraz większe zaangażowanie w sprawę, czyli tworzenie nowego kalifatu.



ISIS i jego zwolennicy przysparzają całemu światu wiele bólu i cierpienia. Ale jeśli nie zrozumiemy dlaczego część młodych kobiet i mężczyzn porzuca swoje dotychczasowe życie i jedzie do Syrii, dlaczego kobiety i mężczyźni urodzeni i wychowani w naszym liberalnym, demokratycznym świecie wybierają zamiast niego Państwo Islamskie, to nigdy nie uda się nam zwyciężyć jego nihilistycznej ideologii - podkreśla Peter Kosminsky. Scenariusz serialu "W szeregach ISIS" poprzedziły wielomiesięczne analizy i badania faktograficzne, które pomogą nam odpowiedzieć na pytania dotyczące jednego z najbardziej niepokojących zjawisk naszych czasów - dodaje.

Zdjęcie Działalność ISIS to jedno z najbardziej niepokojących zjawisk naszych czasów / materiały prasowe



Międzynarodowa premiera serii firmowanej przez Petera Kosminsky’ego, który jest jego reżyserem i autorem scenariusza, odbędzie się we wrześniu na antenie National Geographic.



"W szeregach ISIS" - premierowe podwójne odcinki w niedziele 10 i 17 września o godz. 21:30 na National Geographic.



"W szeregach ISIS". Odcinek 1 - premiera w niedzielę 10 września o godz. 21:30.

Czworo młodych Brytyjczyków zrekrutowanych przez ISIS cieszy się, że może rozpocząć nowe życie w Syrii. Podczas szkolenia wojskowego Jalal i Ziyaad poznają swoich przyszłych towarzyszy broni, a Shakira i Ushna są uczone zasad, jakich przestrzegać muszą wszystkie kobiety. Nowi ochotnicy składają przysięgę wierności ISIS i są przekonani, że decyzja o przyjeździe do Syrii była słuszna. Niedługo potem zaznają trudów życia w tzw. Państwie Islamskim i przekonają się, że syryjskie realia rozmijają się z ich idealistycznymi wyobrażeniami.



"W szeregach ISIS". Odcinek 2 - premiera w niedzielę 10 września o godz. 22:30.

Rekruci zastanawiają się nad swoim nowym życiem. Jalal i Ziyaad biorą udział w krwawej bitwie, a Shakira jest świadkiem zniszczeń wywołanych wybuchem bomby beczkowej. W tym samym czasie Ushna jest zszokowana brutalnym traktowaniem kobiet. Shakira próbuje przekonać okrutnego dowódcę, aby złamał zasady ISIS i pozwolił jej pracować w szpitalu. Jalal odbywa ważną rozmowę i zaczyna zastanawiać się, czy jego wyjazd do Syrii miał w ogóle sens.



Zdjęcie Serial opisuje fikcyjne zdarzenia, lecz oparty jest na solidnej analizie faktograficznej / materiały prasowe



"W szeregach ISIS". Odcinek 3 - premiera w niedzielę 17 września o godz. 21:30.

Ushna zgadza się na małżeństwo z bojownikiem z innego kraju i pomimo problemów bardzo stara się, żeby ich związek był udany. Shakira musi znaleźć męża, aby dalej pracować, ale odrzuca propozycję Abu Akrama, za co zostaje w brutalny sposób ukarana. Jalal jest przerażony, kiedy widzi jak traktowane są młode Jazydki, którymi bojownicy handlują jak niewolnicami. Sam wykupuje od nich Ibitsam i jej córkę Narin, aby je uratować. Niedługo potem zostaje wraz z Ziyaadem wysłany na linię frontu, gdzie dowódca zachęca bojowników do poświęcenia życia w imię wspólnej sprawy.



"W szeregach ISIS". Odcinek 4 - premiera w niedzielę 17 września o godz. 22:30.

Jalal obejmuje nowe stanowisko w ISIS i jest świadkiem barbarzyńskich kar oraz udawanych egzekucji, inscenizowanych na potrzeby radykalnej machiny propagandowej. Kiedy sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, postanawia zaryzykować własne bezpieczeństwo, aby pomóc Ibitsam i Narin w ucieczce. Ushna jest coraz bardziej zaangażowana w sprawę, a Shakira zaczyna się martwić, że jej syn zostanie wysłany na linię frontu. Po raz pierwszy zaczyna się też zastanawiać nad czymś, co zdaje się być niemożliwe - ucieczką z Państwa Islamskiego.

Zdjęcie Autorem scenariusza i reżyserem produkcji jest zdobywca Złotego Globu i nagrody BAFTA Peter Kosminsky / materiały prasowe

Serial "W szeregach ISIS" został wyprodukowany przez spółkę Archery Pictures dla Channel 4 i National Geographic. Pomysłodawcą projektu jest Channel 4, a serial został zrealizowany na zlecenie Beth Willis, dyrektor ds. produkcji obyczajowych. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Liza Marshall, Kris Thykier i Peter Kosminsky. Carolyn Bernstein, wiceprezes i dyrektor ds. opracowania i produkcji programów fabularnych National Geographic była producentem wykonawczym ze strony National Geographic.