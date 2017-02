1 10

Po tygodniu działań na Morzu Tyrreńskim okręt flagowy natowskiej grupy SNMCMG-2 ORP „Kontradmirał X. Czernicki” wszedł do włoskiego portu Civitavecchia. Dla marynarzy była to okazja, aby oddać hołd polskim żołnierzom poległym w bitwie pod Monte Cassino. Na pokładzie okrętu gościła również włoska Polonia. W sobotę ponad 50 marynarzy z „Czernickiego” udało się do oddalonego od portu o 200 kilometrów Monte Cassino, by oddać hołd poległym polskim żołnierzom. Delegacja złożyła kwiaty także pod pomnikiem poległych żołnierzy 6. Pułku Pancernego "Dzieci Lwowskich" w Piedimonte San Germano – czytamy w komunikacie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W kolejnych dniach okręt został udostępniony do zwiedzania. Dziś rano okręt na czele grupy sił minowych wyruszył do Czarnogóry. Podczas natowskiej misji na pokładzie polskiego okrętu stacjonuje sztab kierujący zespołem. "Czernicki" odpowiada także za wsparcie logistyczne podległych mu okrętów. ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki" we Włoszech