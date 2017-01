1 8

Prace nad nowymi atomowymi okrętami podwodnymi przenoszącymi pociski balistyczne rozpoczęto we Francji w połowie lat 80. Miały one zastąpić okręty typu "Rédoutable". Miały być większe, cichsze, szybsze i posiadać większą siłę ognia. Pierwszy z nich "Le Triomphant" wszedł do służby w 1997 roku. Ostatni "Le Terrible" w 2010 roku. Okręty zaprojektowano do przenoszenia 16 pocisków balistycznych M51. Ponadto każdy z nich ma 4 wyrzutnie torped. Okręty wypierają w zanurzeniu 14300 ton. Są to największe okręty podwodne we flocie Francji. Na kiosku "Le Vigilant"