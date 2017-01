1 10

Od tygodnia do Polski przybywają żołnierze amerykańskiej 3 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z Fort Carson w stanie Kolorado. Brygada to ok. 3,5 tys. ludzi, ponad 400 pojazdów gąsienicowych i ponad 900 kołowych, w tym 87 czołgów Abrams, 18 samobieżnych haubic kal. 155 mm Paladin, ponad 400 samochodów Humvee i 144 bojowe wozy piechoty Bradley. Jednak Armia USA, to nie tylko wojska pancerne, ale także najpotężniejsza na świecie Marynarka Wojenna. Zobaczcie, jak wygląda od środka. Śmigłowce MH-60S