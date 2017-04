Przechwytywanie drona na pokładzie okrętu

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Współczesne pole walki nie istnieje bez dobrego rozpoznania. Amerykańska piechota morska wykorzystuje w tym celu m.in. drony RQ-21A Blackjack. Te drony gotowe do lotu ważą 61 kg i mogą latać ponad 13 godzin. Kiedy wracają na macierzysty okręt do ich przechwycenia wykorzystuje się system SkyHook. Zobaczcie jak to działa.