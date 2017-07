Sposób na poprawę stanu śmigłowców? Cofają im liczniki

MON obiecywał śmigłowce dla Marynarki Wojennej już kilka razy. Obecnie procedury zakupu trwają, tymczasem ponad 30-letnim śmigłowcom przedłuża się resursy.

Według dostępnych źródeł, na które powołuje się wielu komentujących i, z których prawdopodobnie czerpią wiedzę polscy politycy, gdyńska brygada dysponuje 10 śmigłowcami ciężkimi i 11 lekkimi. Problem w tym, że tylko na papierze.

W 2016 roku skończyły się resursy śmigłowcom Mi-14PŁ pierwszej serii, czyli o numerach 1001, 1002, 1003 i 1005. Zostały one już wycofane z czynnej służby. Pozostałym Mi-14PŁ i Mi-14PŁ/R resursy skończą się w najbliższych latach: 1012 miała zostać wycofana w tym roku, 1009 w 2018 roku, a do 2021 roku pozostałe.

Ze śmigłowcami średnimi jest nieco lepiej. W 2014 roku Inspektorat Uzbrojenia podpisał z PZL Świdnik umowę na modyfikację pięciu najstarszych śmigłowców W-3. Do prac trafiły 2 transportowe W-3T oraz 3 W-3RM Anakonda. Po sporych opóźnieniach Świdnik przekazał marynarzom na razie 2 śmigłowce. Kolejny ma być przekazany w sierpniu 2017. Następne w późniejszych terminach.

Resursy

Największy problem stanowiły ciężkie Mi-14PŁ/R, które już dożywają swoich lat. Mają odpowiednio 32 oraz 33 lata i są bardzo wyeksploatowane. Jak pisze w komunikacie kmdr ppor. Czesław Cichy, oficer prasowy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej: "W tym roku wdrożona zostanie także procedura wydłużenia resursu dwóch śmigłowców ratowniczych Mi-14PŁ/R, która ma pozwolić na ich eksploatację przez kolejne cztery lata." Co to oznacza dla załóg?

Na pewno nie chodzi o remont śmigłowców, bo żeby go przeprowadzić MON musiałby rozpisać przetarg. Takowego nie ma. Eksperci i żołnierze wprost mówią o kreatywnej księgowości.



- Przedłużenie resursu jest jedynie sztuczką administracyjną - mówi anonimowo jeden ze specjalistów lotniczych, związanych z wojskiem. - Śmigłowce miały już resursy przedłużane. Teraz jest to robione na zasadzie "uda się, nie uda". Płatowce są wysłużone i taki proceder może stanowić ewentualnie zagrożenie dla życia załóg i ratowanych.

Eksperci nie mają złudzeń, że chodzi jedynie o dopisanie kilku cyfr w dokumentacji, aby śmigłowce latały dłużej, niż zakładał producent.



- Technicy, owszem będą je utrzymywać w jak najlepszym stanie, ale jak długo jest to możliwe? - pyta. - Będą latały jak indyjskie MiG-i-21, do czasu, aż ze starości nie zaczną spadać wraz z załogami.



Zdjęcie Żeby śmigłowce mogły ratować życie, sztucznie przedłuża się ich resurs / East News

Dwie bazy

Dobrą wiadomością jest to, że dzięki dostarczeniu śmigłowców przez Świdnik, po wielu latach na polskim wybrzeżu będą dyżurowały dwa śmigłowce ratunkowe. Niestety tylko za dnia i jedynie do końca wakacji. Jak można przeczytać w komunikacie BLMW:



"Od 19 lipca do 31 sierpnia całodobowy dyżur w krajowym systemie ratownictwa morskiego i lotniczego pełniony jest przez załogi śmigłowców W-3WARM w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach. Jednocześnie w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie, w godzinach od 11.00 do 19.00, w gotowości do prowadzenia działań ratowniczych utrzymywany będzie drugi śmigłowiec - Mi-14PŁ/R lub W-3WARM.



W związku z ograniczoną liczbą maszyn w wersji ratowniczej oraz koniecznością ciągłego szkolenia ich załóg od 1 września ponownie w całodobowej gotowości do działań SAR nad obszarami morskimi i lądowym pasie nadmorskim utrzymywany będzie jeden śmigłowiec. Tak jak dotychczas dyżury pełnione będą na przemian przez załogi śmigłowców W-3WARM Anakonda i Mi-14PŁ/R z 43 i 44 Bazy Lotnictwa Morskiego na lotnisku w Darłowie. Przez cały czas system ratownictwa w polskiej strefie odpowiedzialności SAR na Bałtyku wspiera załoga samolotu patrolowego Bryza pełniąca dyżur na lotnisku w Siemirowicach koło Lęborka."

Taki stan rzeczy może być spowodowany masowym odejściem członków załóg śmigłowców, którzy do cywila trafili na początku lutego. Wówczas w Darłowie pozostała tylko jedna pełna załoga Mi-14PŁ/R, a drugą było można złożyć na siłę, z tym że tylko jedna miała prawo wykonywać loty w nocy.

- Ludzie zaczynają odchodzić. Od lat widać dziurę pokoleniową, która coraz bardziej się nawarstwia, zarówno w personelu latającym jak i naziemnym, przy dalszym cięciu etatów. Wkrótce może zabraknąć doświadczonych instruktorów. W tej materii nie można postawić tylko na młodość, Bałtyk nie wybacza błędów - mówił wówczas jeden z marynarzy.

Zdjęcie Minister obiecywał modernizację Marynarki Wojennej, na razie na obietnicach się kończy / East News

Oczekiwanie

Tymczasem marynarze wciąż czekają na nowe śmigłowce. Ministerstwo Obrony rozpoczęło procedurę zakupu, jednak jest ona utajniona i MON nie informuje o postępach. Czy BLMW doczeka się śmigłowców ratunkowych? Ministrowie obiecywali, że zostaną dostarczone do końca roku.

Jest to wątpliwe, zważywszy, że po śmigłowiec nie wchodzi się do sklepu i nie bierze z półki. Budowa jest czasochłonna, a należy jeszcze wziąć pod uwagę, że załogi muszą się wyszkolić na nowym sprzęcie, co również trwa. Może to zająć nawet 3-4 lata. Czy to dlatego sztucznie przedłuża się resurs śmigłowców? Prawdopodobnie tak.

- Nowe śmigłowce miały być dostarczone do końca 2017. Nie wierzymy w żadne obietnice. Dobrze będzie, jeśli w ciągu trzech lat trafią tu "wiatraki". A teraz latamy na tym, co mamy - mówi anonimowo marynarz brygady.

Do chwili publikacji tekstu, nie udało nam się dodzwonić do oficera prasowego BLMW.