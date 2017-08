Nowe kamuflaże agresorów. Amerykanie zmieniają strategię?

F-16C należące do 64 i 18 Dywizjonu Agresorów od dziesięcioleci grają rolę potencjalnego przeciwnika. Dotychczas latały głównie w rosyjskim malowaniu. Na Red Flag Alaska 17 pojawił się samolot w malowaniu podobnym do chińskiego.

Serwis The Aviationist opublikował zdjęcia wykonane przez US Air Force podczas tegorocznych ćwiczeń Red Flag. Przeszłyby one bez echa, gdyby nie kilka zdjęć F-16 Fighting Falcon przydzielonego do 18 Dywizjonu Agresorów, który został pomalowany na schemat przypominający ten używany przez najnowsze chińskie myśliwce piątej generacji Shenyang J-31.

Dotychczas samolot nosił "arktyczne" malowanie stylizowane na rosyjskie. Według rzecznika prasowego Bazy Sił Powietrznych USA w Eielson F-16 po zakończeniu ćwiczeń ponownie zostanie przemalowany w "rosyjskie" barwy. Wielu analityków podkreśla jednak, że nowe malowanie samolotu może świadczyć o przedefiniowaniu zagrożeń przez administrację prezydenta Trumpa.

Zdjęcie Chiński J-31, jego malowanie symulowały amerykańskie myśliwce / Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów / INTERIA.PL/materiały prasowe

Agresorzy

Dywizjony agresorów zostały utworzone podczas Zimnej Wojny. Wówczas wszyscy poważni gracze posiadali takie dywizjony. Sowieci posiadali bazę w Mary w Turkmenistanie, gdzie umieszczono 1521 Centrum Szkolenia Bojowego. Chińczycy taką bazę posiadają w Cangzhou we wschodnich Chinach, w prowincji Hebei. Dziś stacjonują tam trzy dywizjony.

Amerykanie posiadają 7 takich dywizjonów, oraz grupę lotniczą Naval Fighter Weapons School, czyli słynnej szkoły Top Gun. W roli agresorów wykorzystują oni głównie sprzęt amerykański: samoloty wielozadaniowe F-16 i F/A-18, a także myśliwce F-5G i samoloty szkolne T-38 Talons.

Prócz nich kilka samolotów i śmigłowców pochodzących z byłego ZSRR: MiG-i-17, -21, oraz -23, śmigłowce szturmowe Mi-24 i transportowe Mi-8. W Stanach Zjednoczonych pojawiały się także niemieckie MiG-i-29, nim zostały one sprzedane Polsce.

Dywizjony amerykańskich agresorów najczęściej malowane są w barwy, jakie noszą maszyny potencjalnego przeciwnika. Ma to na celu przyzwyczajenie pilotów to wyglądu samolotów, które mogą spotkać w powietrzu. Dotychczas głównie samolotów rosyjskich (w takim też malowaniu rosyjskie produkty trafiają do zagranicznych odbiorców). Pierwszy raz samolot z dywizjonu agresorów został pomalowany w chiński kamuflaż.