Duży w Maluchu: Paweł Zarzeczny

Anegdoty, kontrowersje, wulgaryzmy i skandale - w 117. odcinku serii "Duży w Maluchu" ich nie brakowało. Gościem Filipa Nowobilskiego na pokładzie białego fiata 126p był znany dziennikarz, Paweł Zarzeczny.

Zadzwoniłem do ciebie parę dni temu i strasznie mnie zwyzywałeś...



- Ja ci powiedziałem, że ci tak wlutuję, że cię wbije w glebę.



No bo powiedziałem, że udostępnię swój numer, jeśli się ze mną nie umówisz.



- Bo było to nieeleganckie. Ale ponieważ jesteś z Krakowa, to powiem ci, że córa mi napisała maila. "Tato, już nie jestem ambasador, tylko country representative i będę w Krakowie na zjeździe, także przywieziemy wam trochę kultury.



Czasem przeglądam twoje materiały i one charakteryzują się dużym cynizmem. Czy ty lubisz ludzi?



- Jestem cynikiem, bo cynicy to byli wielcy filozofowie. Kocham ludzi, nawet utrzymuję całą gromadkę. Jak kogoś bardziej kocham, to więcej od niego wymagam. Czyli powiedzmy: kogoś nie kocham, to mam go w d... , jest dla mnie obojętny, nawet z nim nie rozmawiam. Szkoda mojego życia. Ja wszystko obliczam w strefie czasowej, jak na jakiegoś idiotę stracę dwa dni, to jest pół promila. A te pół promila wolę wprowadzić pod postacią browaru, prawda?



Wiele anegdotek, które są twoim znakiem rozpoznawczym od zawsze związanych jest z alkoholem, aferami seksualnymi. Mam wrażenie, że nic innego poza tymi dwoma rzeczami piłkarze nie robią. Skąd ty masz takie informacje? Jak to się dzieje, że oni cię zapraszają na wódkę, skoro wiedzą, że i tak wszystko wygadasz?



- Mam takie przeczucie, że im to schlebia, że przychodzi ktoś znaczący. To nie jest tak, że oni mi robią prezent, tylko ja. Że jest ktoś ważny i oni się mogą pochwalić rodzinie (...)



Mam wrażenie, że rodzina ma w twoim życiu szczególne miejsce...



- A'propos tego, że ja tylko chwalę dzieci, to właśnie nie. Ja szczególnie je cisnę. Klasyczny przykład, to gdy syn się chwalił "Tato, dostałem szóstkę z matmy, jestem najlepszy w szkole". A ja go pytam - tak? To sprawdźmy się. Ile jest 123 razy 456. I on tak myśli, myśli, aż się zasapał. No i mu mówię, już nie licz chłopie, to 50.088. Bardzo możliwe, że jest jakoś inaczej, ale ja już to miałem wcześniej policzone, ale chciałem mu tylko udowodnić, że szóstka to jest nic, to jest dopiero start, dopiero początek. Najzabawniejsze jest to, że on przez to uczenie się matmy obraca dziś miliardami. I to nie w złotówkach, tylko w walucie.



Czyli da się dobrze zarabiać, nie będąc piłkarzem?



- Lepiej! Ja lepiej zarabiam od piłkarzy!



Dużo zobaczyłeś podczas swojej kariery piłkarskiej związków, które kończyły się wraz z końcem kasy u piłkarzy?



- Tak, zdecydowanie. Uważam, że o pieniądze rozpadnie się małżeństwo Roberta Lewandowskiego. Ja ich tak obserwuję - to jest życie celebrytów. Pieniądze to jest niestety zło, lepiej jest żyć powoli.



Widziałeś ostatnio historię Radosława Kałużnego, który teraz pracuje...



- Na budowie. Tak. Ty porównałeś moje zarobki z zarobkami piłkarzy, chociaż ja zarabiam więcej. Chodzi o to, że piłkarze zarabiają tylko kilka lat. A ja zarabiam lekko licząc ze czterdzieści i cały czas dużo. Więc ja w dystansie ich pokonuję.



Teraz się dosyć mocno opowiada o tym, co się dzieje w kadrze, że piłkarze piją. Tobie udało się trafić na aferę w kadrze Strejlaua. Czy zawsze się piło? Zdarzyło ci się zobaczyć, że ktoś wymiotował na zgrupowaniu?



- Oczywiście, no Jezus Maria. Ja byłem świadkiem, jak jedna dziewczyna przypadała na dziesięciu zawodników. Była taka zmęczona, że już mówiła, że nie daje rady. I już nie było chętnych.



Prostytutki się zdarzają na zgrupowaniach?



- Ale to jest notoryczne. Przecież one muszą zarabiać. A gdzie mogą zarabiać? Tam, gdzie są pieniądze (...)



