Przepowiednia Malachiasza: Czy Franciszek będzie ostatnim papieżem?

Chyba każdy z nas słyszał już kiedyś ponure zapowiedzi, że wybór na tron Piotrowy Polaka oraz pojawienie się papieża z Trzeciego Świata to oznaki zbliżającego się końca naszych czasów. Mało kto jednak wie, że są to zniekształcone proroctwa średniowiecznego mnicha z Irlandii i że... większość z nich już się spełniła!

Reklama

Irlandzki prymas był w gorączce. Rzucał się z boku na bok, jego czoło zrosił pot, a wargi szeptały niezrozumiałe słowa po łacinie. Nie chciał przyjąć naparu z zebranych naprędce ziół. Jeden z towarzyszących mu mnichów usiadł zatem przy nim, aby podjąć nocne czuwanie. Zaczął wsłuchiwać się w urywane zdania, chrapliwie wypowiadane przez chorego. Po kilku chwilach przyniósł atrament, pióro oraz zwój pergaminu i zbliżył ucho do ust biskupa...

Objawienie czy fałszerstwo?

Ów biskup to Malachiasz – ogłoszony w roku 1190 świętym przez papieża Klemensa III. Był irlandzkim duchownym, który na początku XII wieku, już jako młody mnich, zdobył sławę wiodącego surowe życie ascety i pustelnika.

Reklama

Nie dane mu było jednak do końca życia poświęcić się samoumartwianiu w czterech ścianach swej celi. Szybko został podniesiony do godności diakona, a potem biskupa. Przyjął z pokorą te posługi i już wkrótce zasłynął jako gorliwy krzewiciel wiary, budowniczy świątyń oraz reformator Kościoła.

Niejednokrotnie doświadczał też wizji i objawień, co przyniosło mu rozgłos także poza granicami Zielonej Wyspy. W roku 1139 podjął się pielgrzymki do Rzymu, aby uzyskać papieską akceptację dla nowo utworzonych biskupstw. Wyruszył w towarzystwie kilku mnichów. Po drodze odwiedził słynne opactwo w Clairvaux, spędzając kilka miesięcy na dysputach i modlitwach z późniejszym świętym – bratem Bernardem.

Jak sam twierdził, był to najszczęśliwszy czas w jego życiu. Obowiązki jednak wzywały i latem 1140 roku grupka cystersów z Irlandii stanęła na ostatni nocleg na wzgórzach przed murami Wiecznego Miasta. I tak dochodzimy do najważniejszego miejsca w całej tej historii!

Po wieczornym posiłku Malachiasz wpada w wieszczy trans i zaczyna wypowiadać łacińskie słowa, które zostają skrzętnie zanotowane przez jednego ze skrybów. O świcie przed oczami zdumionych Irlandczyków ukazuje się lista 112 sentencji, które odnoszą się do 112 papieży (i antypapieży) Kościoła rzymskiego – od następnego do... ostatniego.



Zdjęcie Ostatnia część Przepowiedni Malachiasza w Lignum Vitae (1595) /materiały prasowe

W ten oto sposób w rękach wstrząśniętych mnichów znalazł się dokument o apokaliptycznej wręcz mocy – na jego podstawie można było dość precyzyjnie określić, kiedy nastąpi kres papiestwa, a więc – tym samym – koniec świata.

Proroctwo zostało według legendy przekazane papieżowi Innocentemu II i... zapomniane. Głośno zrobiło się o nim 450 lat później, gdy na światło dzienne wydobył je benedyktyński historyk Arnold Wion.

Opublikował on sentencje Malachiasza wraz z komentarzem, narażając się tym samym na zarzut jednego z największych fałszerstw w dziejach Kościoła...

Od Celestyna do Piotra

Już w momencie ukazania się dzieła Wiona pojawiły się głosy krytyków, twierdzących, że przepowiednie irlandzkiego świętego to najzwyklejsza mistyfikacja.

Jako główny argument przytoczono fakt, że nie mówią o nich żadne wcześniejsze źródła kościelne. Ba! Nie wspomina o nich nawet sam opat Bernard z Clairvaux, który przecież szczegółowo opisał żywot św. Malachiasza. Poza tym od początku XVII wieku sentencje stają się coraz bardziej metaforyczne, „rozmyte” i dające większe pole do interpretacji.

Czyżby zatem proroctwo wyszło spod pióra Arnolda Wiona? Nawet jeśli tak – twierdzą zwolennicy prawdziwości objawień zawartych w 112 sentencjach – to okazał się on natchnionym przez Boga wizjonerem, gdyż ich trafność nie może być dziełem przypadku, a precyzja opisu pozwala na dokładne przyporządkowanie do konkretnych postaci. Jeśli tak jest w rzeczywistości, to mamy czego się bać...

Zdjęcie Pomnik przedstawiający św. Malachiasza /materiały prasowe

Pierwsza sentencja przypisywana Świętemu Malachiaszowi odnosi się do następcy Innocentego II, który zasiadał na tronie Piotrowym w roku 1443 i pełnił swą posługę zaledwie przez pół roku – Celestyna II. Brzmi ona „Z zamku nad Tybrem” (Ex castro Tiberis) i odnosi się do nazwy i położenia miasta Citta de Castello, z którego pochodził nowo wybrany papież.

Ostatnia, najdłuższa, to rodzaj klamry spinającej dzieje Kościoła. Zawiera imię oraz przydomek: „Piotr Rzymianin” (Petrus Romanus). Kim zatem jest lub będzie ostatni biskup Rzymu? Już w XVII wieku spekulowano, kiedy ów Piotr Rzymianin się pojawi, gdyż jego pontyfikat stanowić miał niechybną zapowiedź końca świata.

Te rachuby okazały się – z dzisiejszego punktu widzenia – zadziwiająco precyzyjne i wskazywały na lata 20. XXI wieku. Dzisiaj wystarczy policzyć wszystkich papieży, dopasować do nich sentencje i... dojść do smutnego wniosku, że oto jesteśmy świadkami dni ostatnich.

Dlaczego? Ano, dlatego, że 112. papieżem według świętego Malachiasza jest właśnie sprawujący swój urząd od marca 2013 roku jezuita Franciszek. Ale to przecież Franciszek, a nie Piotr! Jak to wytłumaczyć?

Papieże dni ostatnich

Spróbujmy przyjrzeć się postaciom biskupów Rzymu zamykających Malachiaszową listę. To papieże, których pontyfikaty przypadły na ostatnie pół wieku i których dokonania ciągle są żywe w pamięci wiernych.

I tak pozycje 108–112 zajmują w kolejności: Paweł VI (1963–1978, „Kwiat nad kwiatami”), Jan Paweł I (1978, „Ze światła księżyca”), Jan Paweł II (1978–2005, „Z trudu słońca”), Benedykt XVI (2005–2013, „Chwała drzewa oliwnego”) oraz Franciszek (2013–?, „Piotr Rzymianin”).

W przypadku Jana Pawła I sprawa wydaje się absolutnie oczywista: jego prawdziwe imię i nazwisko brzmiało Albino Luciani, co można przetłumaczyć jako „białe światło”, czyli takie, jakim świeci satelita Ziemi. Mało tego! Pochodził on z prowincji Belluno położonej niedaleko Wenecji. „Bella luna” to po włosku „piękny księżyc”.



Zdjęcie Papież Jan Paweł I /materiały prasowe

Ta interpretacja przekonuje chyba nawet największych niedowiarków. Trudniej związać postać niemieckiego kardynała Ratzingera z drzewem oliwnym, ale i to jest możliwe, choć ten nieugięty dogmatyk raczej nie zapisał się w historii Kościoła jako uosobienie pokoju.

Swe papieskie imię przyjął na cześć św. Benedykta, założyciela zakonu benedyktynów. Ich symbolem jest gałązka oliwna, dlatego też często nazywani są oliwetami.

A Franciszek? O tę sentencję toczą się najgorętsze spory – i nic dziwnego, skoro ma ona wieszczyć nadejście apokalipsy. Na pierwszy rzut oka nic tu się nie zgadza: ani imię, ani miejsce pochodzenia. A jednak... Znawcy żywotów świętych od razu wskażą, że św. Franciszek, który stał się patronem papieża z Argentyny, nosił trzy imiona – drugie z nich brzmiało: Piotr.

A językoznawcy dorzucą, że świeckie nazwisko obecnego papieża – Bergoglio – zawiera germańskiego pochodzenia rdzeń „berg” oznaczający górę. Łacińskie imię Piotr (Petrus) to nic innego, jak skała, opoka. I tak koło się zamyka...