Duchy w służbie włoskiej mafii

Były boss klanu 'Ndrangheta, organizacji przestępczej z Kalabrii, Francesco Fonti złamał jedną z zasad kodeksu honorowego – przysięgę milczenia. Podczas odbywania kary 50-letniego pozbawienia wolności opowiedział o archiwach rodzinnych, w których gromadzono dane dotyczące mafiosów. W taki sposób świat dowiedział się o Eusapii Wspaniałej – medium, które wielbił sam Arthur Conan Doyle.

O dzieciństwie Eusapii Palladino wiadomo niewiele. Najprawdopodobniej przyszła na świat w styczniu 1854 roku. Jej matka zmarła podczas porodu. Do 12. roku życia dziewczynka błąkała się po różnych miejscach wraz z ojcem – drobnym mafiosem, który zajmował się m.in. przemytem.

Działał we włoskiej prowincji Bari, dopóki nie zginął w starciu ze strażą przybrzeżną. Osieroconą niepiśmienną dziewczynkę zabrał ze sobą wędrowny sztukmistrz. To on nauczył ją wszystkich trików.

Pewnego razu w trakcie żonglowania na linie Eusapia straciła równowagę i mocno uderzyła głową o podłogę. Nikt nie wierzył, że przeżyje ciężki wypadek. Cyrkowcy umieścili ją w neapolitańskim kościelnym przytułku.

Dziewczyna wyzdrowiała, ale została kaleką: miała mocno wgniecioną kość ciemieniową, co powodowało niezwykle silne migreny i skurcze prowadzące do utraty przytomności. Z przytułku zabrali ją dobrzy ludzie, którzy pasjonowali się spirytyzmem.

Do jej zadań miało należeć zajmowanie się domem, jednak stan zdrowia Eusapii przeszkadzał jej w większości prac. Gospodarze postanowili oddać ją do klasztoru. Zdesperowana dziewczyna podczas jednego z rodzinnych seansów wykonała kilka najprostszych znanych jej sztuczek: stukała naczyniami i przestawiała krzesła.

Wywołało to spektakularny efekt – natychmiast ogłoszono ją naturalnym medium. Gospodarze przekonali Eusapię, by rozwijała swoje zdolności spirytystyczne i, oczywiście, przestali rozmawiać o przeprowadzce dziewczyny do klasztoru.

W ten sposób rozpoczęła się jej kariera. Wiedzę zdobywała w neapolitańskich kręgach mediumicznych. Tam z dużym sukcesem demonstrowała liczne sztuczki z repertuaru włóczących się cyrkowców, łącznie z wróżeniem z kart i kości do gry. Pomagały jej przy tym „duchy”.

Zdolnym medium zainteresowali się mafiosi i współpracę z Eusapią nawiązała Camorra. Jej członkowie przekonali wpływowego Neapolitańczyka, signore Damiani, że pewien duch o nazwisku John King, który w poprzednim życiu był słynnym piratem Henrym Morganem, musi jak najszybciej znaleźć „pośrednika pomiędzy światem żywych i martwych”.

Lewitujący stół w czasie seansu w domu astronoma Camille'a Flammariona - sztuczkę wywołała Palladino

Przy czym takim łącznikiem mogła zostać jedynie jego „zreinkarnowana” córka o imieniu Eusapia. Żona Damianiego przy pomocy swoich znajomych szybko znalazła Palladino i zaczęła błagać ją, by wspólnie odbyły seans spirytystyczny.

Naturalnie, w trakcie tych spotkań pojawiał się King, który stał się „duchowym pośrednikiem i mentorem" nea­politańskiego małżeństwa.

W szponach mafii

Neapolitańska Camorra wyróżniała się tym, że często działała poprzez osoby trzecie i wymuszała zawarcie z nią swego rodzaju „umowy honorowej”.

Nakłaniała ludzi do popełniania przestępstw, brania na siebie winy oraz składania fałszywych zeznań. Za to czekało na nich wynagrodzenie oraz wyrozumiałość skorumpowanych sędziów. W ten sposób do nieetatowego składu mafii trafiało wielu przedstawicieli wszystkich klas neapolitańskiego społeczeństwa, począwszy od handlarzy, a skończywszy na bankierach i adwokatach.

Takiego losu nie uniknęła również Palladino. Podczas seansów spirytystycznych King, duch obecny w ciele Eusapii, zaczął coraz częściej domagać się rodzinnych kosztowności od zamożnych Neapolitańczyków.

Należało złożyć je w rodzinnych grobowcach, kaplicach bądź innych miejscach związanych ze światem pozaziemskim. Oczywiście, duch pirata natychmiast zabierał wszystkie precjoza do swojego pozagrobowego królestwa.

Taki proceder nie mógł trwać długo. Po Neapolu szybko rozeszły się słuchy o tym, na czym naprawdę polega działalność Eusapii. Kiedy emocje związane z kleptomanią ducha Kinga-Morgana osiągnęły apogeum, Camorra postanowiła wysłać Eusapię w podróż po Europie. W lutym 1891 roku w jej seansach uczestniczył wybitny kryminolog, profesor Cesare Lombroso.

Był on tak bardzo poruszony wyczynami medium oraz jej „piracką duszą”, że zarekomendował ją w kilku najsłynniejszych europejskich salonach spirytystycznych. Tournée rozpoczęło się w Warszawie, gdzie polski badacz mediumizmu Julian Ochorowicz zorganizował kilkadziesiąt seansów, w których, poza standardowymi trikami, zademonstrowano: pojawianie się odcisków w glinie, lewitację przedmiotów oraz medium, grę niewidzialnego ducha na instrumentach muzycznych, a nawet wyładowania elektryczne.



Badacz Julian Ochorowicz ogląda pokaz Stanisławy Tomczyk (zwróćcie uwagę na lewitujące nożyczki)

Co ciekawe, na początku sztuczki Eusapii wywoływały duże wątpliwości, jednak w późniejszym czasie eksperci albo przestawali uczestniczyć w seansach, albo zaczynali naiwnie wierzyć w mistyfikacje.

Warto zauważyć, że dwóch polskich sztukmistrzów, którzy znaleźli nici wykorzystywane podczas lewitacji oraz kable od sprzętu potrzebnego do tworzenia błyskawic ręcznej roboty, przepadło w nieznanych okolicznościach….

Towarzystwo Badań Psychicznych

W 1894 roku Eusapia została zaproszona przez brytyjskie Towarzystwo Badań Psychicznych. Organizacją seansów zajmował się znany badacz spirytyzmu Oliver Lodge.

Wszystkie warunki dotyczące przeprowadzenia seansów przedstawiali włoscy menedżerowie Eusapii. Poza tym zespół medium nalegał, by uczestnicy pokazów ściśle przestrzegali ustalonych zasad; w przeciwnym razie Włoszka wpadała w dziką wściekłość i odmawiała występu.

Seanse odbywały się późnym wieczorem lub nocą, w ciemności bądź półmroku. Eusapia w długiej, prostej sukni rozsiadała się w narożnym „gabinecie” przy małym stoliku odgrodzonym czarnymi zasłonami. Obok znajdował się stół z rozmaitymi instrumentami muzycznymi. Pokaz rozpoczynała od wejścia w stan transu, w czasie którego jej ciało wiło się i wyginało.



Olivier Lodge

W trakcie seansu można było usłyszeć postukiwanie, stół lewitował, a małe przedmioty wylatywały z gabinetu i wznosiły się w powietrzu. Instrumenty muzyczne same grały. Pojawiały się też dziwne dłonie, które niekiedy szczypały obecnych po rękach i nogach.

Po występach w Londynie, którym towarzyszyły liczne skandale z udziałem zespołu medium, Eusapia została zaproszona na Uniwersytet w Cambridge. Po długich naradach ze swoimi impresariami Eusapia zgodziła się wystąpić, ale zażądała nowych ograniczeń dotyczących oświetlenia i zachowania widzów.

Obserwatorom kategorycznie zabroniono dotykać elementów wystroju oraz przedmiotów „materializujących się” i „lewitujących”. Pierwszy pokaz wywołał ogromny skandal.

Okazało się, że Eusapia wraz z asystentami chowającymi się za zasłonami używali rąk, nóg oraz specjalnych wędek. Eksperci spośród uczonych z Uniwersytetu w Cambridge wydali opinię, że Palladino uczestniczyła w oczywistym oszustwie, systematycznie udoskonalanym w toku wieloletniej praktyki.

Dotyczyło to nie tylko wszystkich „zdolności nadprzyrodzonych” włoskiego medium, ale również wzbudzało poważne podejrzenia o matactwo podczas demonstrowania innych „zjawisk paranormalnych”. Okazało się również, że Towarzystwo dało Eusapii całkowitą swobodę w popełnieniu tego oszustwa, zaś kobieta w pełni ją wykorzystała do swoich sztuczek i trików.

Krytycy seansów spirytystycznych w Cambrigde byli na tyle przekonani do swoich wniosków, że Towarzystwo Badań Psychicznych wydało opinię o zupełnym braku zdolności nadprzyrodzonych oraz jawnym oszustwie Włoszki.