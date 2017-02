Diabelski trójkąt. Zagadka wałbrzyskich podziemi

Góry Sowie i Wałbrzyskie rozciągają się na przestrzeni zaledwie 50 kilometrów. Jednak skrywają więcej tajemnic niż niejedno ogromne pasmo górskie. Według badaczy historii II wojny światowej w ich wnętrzu znajdują się nawet kilkadziesiąt razy dłuższe tajne instalacje: tunele, sztolnie i olbrzymie hale. Większość z nich nadal nie została odkryta.

Zdjęcie T-34 wraz z kilkunastoma żołnierzami bez jednego wystrzału zajął Wałbrzych /East News

Czołg T-34 z wymalowaną na wieży czerwoną gwiazdą zatrzymał się ze zgrzytem gąsienic przed bramą strzegącą wjazdu na zamek Książ. Przez chwilę obracało się lusterko peryskopu. – Wychodim, riebiata! – dała się słyszeć komenda dowódcy. Załoga wysiadła ze stalowego wnętrza, a czołg pozostał przed wjazdem na pusty dziedziniec.

Dlaczego? Lejtnant Konkow nie pozwolił, by pojazd przejechał po budzących grozę strażnikach bramy – u stóp czerwonoarmistów leżało dwanaście ciał w więziennych pasiakach. Dzień wcześniej ten sam czołg wraz z kilkunastoma żołnierzami zwiadu właściwie bez jednego wystrzału zajął Wałbrzych „udekorowany” na przybycie 21 Armii Frontu Białoruskiego setkami białych prześcieradeł zwisających z okien.

Teraz czołgiści, oczekując na przybycie jednostki NKWD, pochylali się w milczeniu nad zabitymi, nie podejrzewając, że stoją nad jedną z największych tajemnic II wojny światowej – podziemiami zachodniej części kompleksu Riese (Olbrzym).

Tak naprawdę ta historia zaczyna się jednak dużo wcześniej – w latach 30. XX wieku. Po objęciu władzy przez Adolfa Hitlera III Rzesza podjęła gorączkowe próby ukrycia przed mocarstwami zachodnimi rozkręcającej się przemysłowej machiny zbrojeń.

Nie był to tylko problem przestawienia profilu produkcyjnego fabryk – ale także umiejscowienia magazynów gotowych części dział, czołgów czy samolotów oraz urządzeń testujących. Jedynym sensownym wyjściem wydawało się ulokowanie ich pod ziemią. Ale gdzie? Spójrzmy na mapę przedwojennych Niemiec. Musiał to być obszar położony możliwie daleko od czujnych oczu (i oczywiście samolotów) Francuzów oraz Brytyjczyków, a więc na wschodzie kraju. Teren powinien być górzysty i zalesiony – aby utrudnić ewentualną obserwację i bombardowanie – oraz posiadać dużą liczbę podziemnych korytarzy i wyrobisk czynnych kopalni.

Nie trzeba być szczególnie zdolnym strategiem, żeby wskazać najlepszą lokalizację: Sudety Środkowe na Dolnym Śląsku z wałbrzyskim zagłębiem węgla kamiennego... W przededniu wojny z Polską Führer i jego współpracownicy poczuli się już na tyle pewnie, że przekazali kierowanie tym „podziemnym” państwem w państwie wyspecjalizowanym jednostkom.

Przykłady można mnożyć. W roku 1939 została zamknięta kopalnia Wenzeslaus (po wojnie Wacław) w Ludwikowicach Kłodzkich. Oficjalny powód? Zagrożenie metanem. Załoga została zwolniona – górnicy musieli nawet opuścić zajmowane przez siebie mieszkania służbowe. Okazało się, że tylko po to, by zrobić miejsce fachowcom i żołnierzom SS.



Zdjęcie Kopalnia Wenzeslaus została zamknięta, by zrobić miejsce fachowcom i żołnierzom SS / Wikipedia / materiały prasowe

Przejęli oni teren, otoczyli go szczelnym kordonem strażników, sprowadzili nowe urządzenia i zainstalowali je w podziemiach. Okoliczna ludność ze zdziwieniem przyglądała się pracy „kopalni”. Pod nadzorem ludzi w czarnych mundurach na powierzchnię transportowano „urobek”. Nie był to jednak węgiel. Broń, amunicja, materiały wybuchowe – oto co powstawało w korytarzach Wenzeslausa.

Wraz z pogarszającą się sytuacją na wojennych frontach ubywało siły roboczej przy podziemnych maszynach. Ale i na to znalazł się sposób. W Ludwikowicach ulokowany został w roku 1942 obóz pracy dla polskich Żydów. Niemcy przetrzymywali w nim ok. 600 mężczyzn, których wykorzystywali przy produkcji amunicji w dawnej kopalni.

Z czasem powstał też drugi obóz, a 1500 więźniów w pasiakach rozpoczęło prace nad drążeniem kolejnych sztolni i tuneli we wzgórzach nad miejscowością. Los tych ludzi do dzisiaj pozostaje nieznany – tak jak i większości wykopanych przez nich tajnych instalacji.

Podobnie potoczyła się historia wałbrzyskich kopalni Glückhilf-Friedenshoffnung (po wojnie Victoria) i Abendröthe (Klara). Również w tych przedsiębiorstwach w 1938 roku pojawili się dziwni „fachowcy”, którzy już rok później otwarcie paradowali w mundurach SS.

Wydobycie węgla w kopalnianych szybach dramatycznie spadało, choć do pracy w nich zmuszano coraz więcej więźniów z pobliskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Co powstawało zatem kilkaset metrów pod ziemią? Do dzisiaj dokładnie tego nie wiemy.

Według relacji ocalałych więźniów była to fabryka amunicji chemicznej. O skali jej produkcji niech świadczy fakt, że 1 kwietnia 1945 roku, 37 dni przed zajęciem Wałbrzycha przez Rosjan, pracowało tu blisko 3000 osób – przede wszystkim jeńców z frontu wschodniego. A dzień, w którym pierwszy radziecki czołg przejechał przez opustoszałe ulice górniczego miasta, stał się początkiem łańcucha do dziś nierozwiązanych zagadek...

Zdjęcie Co powstawało kilkaset metrów pod ziemią? Do dziś dokładnie tego nie wiemy... / East News

Górska twierdza Luftwaffe

Na mapie zaznaczyliśmy to czerwoną przerywaną linią. Zamek Książ, Szczawno-Zdrój i centrum Wałbrzycha są wierzchołkami trójkąta, w którym nagromadzenie niewyjaśnionych zagadek dorównuje z pewnością słynnemu Trójkątowi Bermudzkiemu.

Czy kluczem do nich były zwłoki dwunastu zastrzelonych więźniów? Jeśli tak, to został on szybko pogrzebany przez żołnierzy NKWD, którzy stali się władcami w zamku Hochbergów.

Skąd ten pośpiech? Ponieważ najprawdopodobniej byli to przebrani Niemcy. Syn lejtnanta Konkowa wspomina po latach: – Enkawudziści powiedzieli [mojemu ojcu], żeby tych więźniów, znaczy się zwłoki, dokładnie zbadali, bo dziwne były.

Mówili, że to przebierańcy jacyś, bo za dobrze odżywieni byli, a przed śmiercią do fryzjera i dentysty chadzali. Nie pasowało, by byli to więźniowie. Zabici zabrali swój sekret do masowego grobu.



Zdjęcie Nagromadzenie tajemnic dorównuje tu Trójkątowi Bermudzkiemu / Świat Tajemnic

Trzeba jednak powiedzieć, że radziecki wywiad był zazwyczaj dobrze poinformowany przez swoich agentów, na jaki teren wkracza. Oficerowie NKWD otrzymali jasno brzmiące zadanie: wydrzeć Niemcom ukryte w podziemiach tajemnice i schwytać ludzi, mogących pomóc przy ich rozwiązywaniu.

Przystąpili do pracy natychmiast. Mieszkańcy Wałbrzycha pytani o Książ w większości potwierdzali to, o czym Rosjanie już doskonale wiedzieli. Po wysiedleniu z zamku ostatniej dziedziczki – Daisy von Pless – w roku 1942 przystąpiono ogromnym nakładem sił i kosztów do przebudowy całego kompleksu. Nieliczni wiedzieli, dlaczego: został przeznaczony na kwaterę główną wodza Rzeszy Adolfa Hitlera. Czy tak było naprawdę?

Rozmach prac był ogromny. Z zamku wykwaterowano wszystkich jego dawnych mieszkańców, połączono go liniami kolejki ze Szczawienkiem i Lubiechowem, po czym rozpoczęto gigantyczny transport materiałów budowlanych i zaplombowanych wagonów z nieznanym ładunkiem.

Organizacja Todt nadzorująca pracę setek więźniów z obozu Gross-Rosen „adaptowała” na potrzeby Führera sale zamkowe i najbliższe otoczenie budowli. Najciekawsze jest jednak to, co umieszczono pod ziemią. Do roku 1945 udało się jeńcom wydrążyć w skale co najmniej dwa poziomy tuneli i hal, do których miały wjeżdżać całe składy pociągów z pobliskich Świebodzic! Do tego windy, systemy wentylacji, oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę itp.

Czy to nie za wiele, jak na lubiącego surową prostotę i funkcjonalność wodza III Rzeszy, który – nawiasem mówiąc – Książa nigdy nie odwiedził? Czy nie wydaje się dziwne, że po przejęciu zamku został on otoczony szczelnym wewnętrznym kręgiem strzegących go żołnierzy pochodzących nie z SS, lecz w przeważającej części z Luftwaffe?



Zdjęcie Kompleks Riese z oryginalnym nazewnictwem obiektów / Wikipedia / materiały prasowe

Nie, jeśli weźmiemy pod uwagę, co rzeczywiście ulokowano w podziemiach Książa i innych sztolniach kompleksu Riese w Górach Sowich. Były to kompletne fabryki produkujące na potrzeby niemieckiego lotnictwa wojskowego. To one stanowiły dla Rosjan tak pożądany łup i o ich wyposażenie toczyli oni zaciekłe potyczki z niemieckimi oddziałami Werwolfu.

Część z korytarzy została pospiesznie wysadzona bądź zaminowana przez Niemców jeszcze przed wycofaniem się z tego terenu, część zniszczyła Armia Radziecka po zakończeniu przez nią trwających 13 miesięcy prac eksploracyjnych i „wydobywczych”.

Na dzisiejszych poszukiwaczy skarbów III Rzeszy czekają zamurowane i zawalone przejścia, których nie można otworzyć – oficjalnie ze względu na zagrożenie życia. Czy komuś uda się w końcu do nich dotrzeć?