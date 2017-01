5 najbardziej tajemniczych kapsuł czasu

Kapsuły czasu to nie tylko pamiątki z dawnych czasów. To także wiadomości "wysyłane" w przyszłość dla pokoleń, które pojawią się nawet setki lat po nas. W tym zestawieniu przyglądamy się najciekawszym "zakopaliskom". Część z nich dopiero czeka na otwarcie!

Zdjęcie Krypta Cywilizacji /materiały prasowe

1. Krypta Cywilizacji

W 1936 r. Dr. Thornwell Jacobs z Oglethorpe University w stanie Georgia wpadł na pomysł, aby zbudować pomieszczenie gromadzące współczesne przedmioty, które zostanie szczelnie zamknięte na okres kilku tysięcy lat. Do swojej koncepcji zdołał on przekonać władze uczelni. Przez następne miesiące zbierał on pamiątki dla ludzi z przyszłości. Pokój o pojemności 57 metrów sześciennych umiejscowiony pod budynkiem uniwersytetu upamiętniającym Phoebe Hearst, znaną działaczkę feministyczną i filantropkę.



W 1940 przygotowania do zamknięcia Krypty Cywilizacji dobiegły końca. Najbardziej wrażliwe artefakty zostały zapakowane do pojemników ze szkła i stali nierdzewnej. Po zatrzaśnięciu wrót z pomieszczenia zostało wypompowane powietrze. 50 lat po tej "operacji" inicjatywa Jacobsa została wpisana do Księgi rekordów Guinnessa jako "pierwsza udana próba zachowania śladów obecnej kultury dla przyszłych pokoleń i innych istot odwiedzających naszą planetę.



Co takiego znajduje się za zamkniętymi drzwiami? Wśród pamiątek są między innymi dokumenty, "standardowa" zawartość damskiej torebki z drugiej połowy lat 30. XX wieku, plastikowe zabawki z podobiznami Kaczora Donalda i Jeźdźca Znikąd, kasa sklepowa, matryca gazety dokumentującej wybuch II wojny światowej, 800 dzieł światowej literatury na mikrofilmach (wraz z aparaturą do ich obejrzenia), kopia scenariusza do przeminęło z wiatrem i... nagrane wypowiedzi najważniejszych głów państw - Franklina Roosevelta, Adolfa Hitlera, Józefa Stalina i Benito Mussoliniego.



Krypta Cywilizacji ma zostać zamknięta aż do roku 8113.