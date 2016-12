Vicky Vina świetnie odnalazła się w świecie modelingu

Reklama

Vicky Vina to modelka rosyjskiego pochodzenia, która powoli zaczyna robić karierę. Jej słowiańska uroda do spółki z przyciągającymi oko krągłościami mogą jej przysporzyć wielu fanów. Kto wie, może po obejrzeniu tych zdjęć sami dołączycie do grona miłośników Vicky?