Sommer Ray jest posiadaczką jednej z najpiękniejszych pup na tej planecie!

Przed oglądaniem zdjęć, które umieściliśmy poniżej lepiej jest usiąść. Serio. Sommer Ray to właściwie uosobienie sformułowania "idealna pupa". Dziewczyna ta chwali się nią właściwie na każdej fotografii. Co najlepsze, pozostałe części jej ciała również zasługują na to, abyście rzucili na nie okiem...