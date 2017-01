Shelly Scholten nawet nie musi starać. Już przykuła twoją uwagę.

Shelly Scholten to jedna z tych modelek, na widok których szczęka sama ląduje na podłodze. Spójrzcie tylko na jej fotki! Instagramowa doskonałość to mało powiedziane. Scholten - zapamiętajcie lepiej to nazwisko. Możecie być pewni, że to jej nie ostatni występ na naszych łamach!