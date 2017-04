Shauna Sexton zna się na rzeczy. Tylko spójrzcie na jej zdjęcia!

Shauna Sexton ma dryg do pozowania w bikini lub... bez niego. Jej zdjęcia mają w sobie coś, co przyciąga męski wzrok, ale nigdy nie przekraczają granicy dobrego smaku. To prawdziwa sztuka, a z taką warto obcować!