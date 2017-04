Olivia Mae Pickren - to nazwisko może wam nic nie mówić, ale to naprawdę żaden problem...

Olivia Mae Pickren to modelka, która nie należy do najbardziej rozpoznawalnych w branży. Jednakże jej konto na Instagramie obserwuje 130 tysięcy osób, co jest przyzwoitym wynikiem. Czym może pochwalić się ta dziewczyna? Zobaczcie na poniższe zdjęcia - pierwsze w oczy rzucą się wam jej kształty, ale Olivia ma w sobie tyle uroku, że tak łatwo nie opuścicie naszej galerii!