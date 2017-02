Nauka jeszcze nigdy nie była tak kusząca...

Poznawanie faktów o otaczającym nas świecie nie musi być nudne, czy pracochłonne. Oglądając poniższe zdjęcie zrozumiecie, że nauka może być czystą przyjemnością.

Zdjęcie Lepszego sposobu na naukę nie znajdziesz! /Facts and Chicks /materiały prasowe

To za sprawą instagramowego profilu Facts and Chicks (w wolnym tłumaczeniu - fakty i laski), który jak sama nazwa wskazuje próbuje nas czegoś nauczyć przy pomocy... roznegliżowanych zdjęć modelek.



Na każdym z opublikowanych zdjęć znajdziecie nie tylko pokaźną porcję kobiecych kształtów, ale i wiedzy. Przykład?



Czy wiedzieliście, że najdroższym płynem na świecie jest jad skorpiona, którego litr kosztuje ponad 10 milionów dolarów? To tylko jedna z ciekawostek, których dowiecie się z profilu Facts and Chicks.



A to, że przy okazji popatrzycie na piękne dziewczyny możecie potraktować jako "efekt uboczny" nie wpływający na jakość nauki.

Głodni wiedzy? Przedstawiamy wam jeszcze kilka innych faktów, które warto znać.

Przeciętny czas, którego potrzebujemy, aby zasnąć to 7 minut.

Michael Jackson i Freddie Mercury współpracowali ze sobą w latach 80., ale lider Queen ją zakończył, gdyż wkurzało go to, że Jackson przychodził do studia nagraniowego z lamą.

Jaegermeister powstał jako lek na kaszel i wspomaganie procesów trawiennych.

Pomiędzy Ziemią a Księżycem zmieściłyby się wszystkie planety Układu Słonecznego i jeszcze zostałoby trochę miejsca!