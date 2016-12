Natalia Sobolewa: Rosjanka z potencjałem

Co do tego, że Rosja od wieków ma imperialistyczne zapędy, nie trzeba nikogo przekonywać. Co ciekawe - wraz z postępem świata rozszerzają się one również na wszystkie inne pola, chociażby media społecznościowe, gdzie coraz częściej królują piękne Rosjanki.

Jedną z dziewczyn, które błyskawicznie rozszerza swoje wpływy na Instagramie jest zapewne nieznana wam dotąd Natalia Sobolewa. Moskiewska modelka ma na swoim koncie kilka tytułów w lokalnych konkursach piękności, a jej kariera prężnie się rozwija i z dnia na dzień nabiera większego rozpędu. Do miana carycy internetu sporo jej jeszcze brakuje, ale sami przyznacie - że w Natalii drzemie spory potencjał.