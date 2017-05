Michelle Randolph wciąż czeka na "przełom".

Michelle Randolph to modelka, która nie wiedzieć czemu nie należy do najbardziej popularnych. Najdziwniejsze jest to, że nie wiemy dlaczego. Cudowne kształty, przyciągające oko zdjęcia - zgadza się wszystko, tylko nie ilość "lajków". Mamy nadzieję, że tą galerią chociaż trochę pomożemy zmienić ten stan rzeczy!