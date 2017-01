Lora Lee jest niczym głód. Niezaspokojona z pewnością nie odpuści...

Lora Lee robi świetną robotę. Po prostu spójrzcie na jej zdjęcia. Są ostre, a sama modelka zdaje się nie wiedzieć, co znaczy słowo "skromność". Nie oznacza to jednak wymuszonej wulgarności. Lora Lee jest niczym smakowity kąsek. Trochę "pieprzny", ale jednocześnie nie przekraczający pewnej granicy. Lubimy to!