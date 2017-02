Lisa Marie przyciąga uwagę mężczyzn niczym magnes!

Lisa Marie to modelka, która wie, co robić, aby było o niej głośno. Tatuaże, wyzywające pozy i zdjęcia, na których pokazuje naprawdę dużo - w realiach Instagrama to wystarczy, aby swoją osobą wywołać małą sensację. Jesteśmy zdania, że w przypadku Lisy na sensacji się nie skończy. Ta dziewczyna jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa!