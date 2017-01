Ericka Kristen doskonale wie, jak poprawić facetowi humor...

Ericka Kristen to modelka, która gościła już na naszych łamach. Kilka dobrych miesięcy temu pisaliśmy o niej, że do swojej pracy nie zakłada ubrań. Cóż... w tej materii nic się nie zmieniło. Nadal potrafi ona wywołać uśmiech na twarzy swoimi krągłościami. Co z ubraniami? Powiedzmy, że wciąż za nimi nie przepada...