Emily Ratajkowski: Nadal jest niegrzeczną dziewczynką

W dziale "dziewczyny" często prezentujemy wam debiutantki w swojej branży i ślicznotki stosunkowo mało znane szerszej publiczności. Oczywiście nie zapominamy też o tych z absolutnego topu. Dziś wracamy do jednej z naszych faworytek ostanich lat - Emily Ratajkowski.

Modelka o polskich korzeniach, którą za pośrednictwem Instagrama śledzi już prawie 11 milionów fanów to dziewczyna, na którą zawsze przyjemnie popatrzeć. Zobaczcie zatem, co nowego słychać, a raczej "widać" u Emily. Niezdecydowanym podpowiemy jedynie, że 25-latka od czasów występu w teledysku "Blurred Lines" ani trochę nie zgrzeczniała. "Goło i wesoło" to dewiza, która nadal przyświeca jej niemal każdego dnia...