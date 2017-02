Dana Taylor - lepiej zapamiętajcie to nazwisko!

Dana Taylor nie jest może mega gwiazdą świata modelingu, ale to nie przeszkadza jej we wrzucaniu do sieci zdjęć, których nie powstydziłyby się jej bardziej znane koleżanki. Można na nich podziwiać nie tylko świetne kadry, ale i jeszcze lepsze kształty. Poniżej kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się wspomnieć o tej dziewczynie na naszych łamach!