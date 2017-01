Carina Carina: Ona wie, jak przesuwać granice

Ta latynoska ślicznotka na Instagramie skrywa się pod pseudonimem Carina Carina. Jej fani dobrze wiedzą, że warto ją obserwować chociażby z jednego, prozaicznego powodu: Carina nie jest fanką przesadnego przyodziewania własnego ciała.

Cienki pasek zamiast stanika? Ekstremalnie kuse bikini? Skąpe stringi? Takie widoki serwuje swojej ponadstutysięcznej armii fanów. "Nie potrzebuję pozwolenia. Podjęłam decyzję, aby sprawdzić swoje granice, bo to mój własny biznes" - pisze pod jednym ze zdjęć. A my nie mamy nic przeciw temu, by te granice przesuwała raz wyżej, a raz nieco niżej. Jeśli wiecie, co mamy na myśli...