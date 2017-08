1 13

Nieokiełznane fryzury, kiczowate kolory, poliestrowe wdzianka - retro zdjęcia słynnych piłkarzy z lat 80. i 90. to najlepsza rzecz, na jaką traficie dziś w internecie. Bohaterowie tych fotek być może dziś się ich wstydzą, ale dla nas to humorystyczna i niezwykle cenna pamiątka minionych czasów. Zobacz, jak urządzony pokój miał gwiazdor Olympique Lyon, na jaką sesję dał namówić się Eric Cantona, czy też co na kolację pałaszował czołowy snajper Bayernu Monachium. No i oczywiście nie możecie przegapić astronauty Denisa Bergkampa, pozującego do fotki z rakietą. Takich kwiatków jest zresztą więcej, ale wszystkiego przecież zdradzać nie będziemy. Latający Holender - Denis Bergkamp w twarzowym kombinezonie kosmonauty. Listopad 1992.