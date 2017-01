Jeremy Potvin: Ludzie nie wierzą, że istnieje naprawdę

Jeremy Potvin to kulturysta o uznanej renomie. Jest świetnie zbudowany, a na swym koncie ma wiele indywidualnych nagród i wyróżnień. Jednak ten młody weteran amerykańskiej armii ma jeden problem - wielu ludzi nie wierzy, że istnieje naprawdę...

Mister Adobe, człowiek Photoshop - na takie określenia można natknąć się w sieci pod jego zdjęciami, czy filmami z zawodów z udziałem Jeremy'ego. Wszystko dlatego, że proporcje sportowca odbiegają od ogólnie przyjętych norm. Nawet wśród kulturystów.



Wąska talia, ogromna klatka piersiowa, "napompowane" ramiona i biceps, rozbudowane plecy, a do tego dość szczupłe nogi. To wszystko sprawia, że Jeremy wygląda dość nienaturalnie i może się wydawać, że proporcje jego ciała są faktycznie zaburzone. W dużej mierze to zasługa wzrostu Potvina - mierzy on bowiem 168 centymetrów.



Ostatnimi czasy dużą popularnością w sieci cieszy się filmik, na którym Youtuber "Luimarco" wyjaśnia niedowiarkom, że Jeremy Potvin istnieje naprawdę i podkreśla, że ten "człowiek znikąd" swojej imponującej postury dorobił się w zaledwie sześć lat.



"Jego proporcje są nierealne. Wygląda jak chodząca karykatura! Popatrzcie na jego klatkę piersiową - jak w ogóle człowiek może wypracować takie mięśnie?" - zachwyca się Luimarco.



"Suplementy nie sprawią, że będziesz tak wyglądał (...) to po prostu genetyczna dominacja nad resztą gatunku" - dodaje.



Jeremy obecnie może poszczycić się trzecim miejscem zajętym w konkursie Mister Olympia Physique 2016, ale nie zamierza poprzestać na najniższym stopniu podium. Jak zapowiada, chce pójść w ślady swojego idola - Arnolda Schwarzenneggera i wkrótce trafić na sam szczyt.



Czy mu się uda? Jest to prawdopodobne. My w każdym razie trzymamy kciuki, bo sami widzicie, że Jeremy o wiele bardziej zasługuje na miano Mister Olympia, niż człowiek Photoshop...

Wideo THE REAL LIFE ADOBE MAN !! Jeremy Potvin !!