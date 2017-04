Bieganie niejedno ma imię

Rosnąca popularność biegania w Polsce i na świecie sprawia, że coraz więcej osób szuka swojego miejsca w różnorodnym świecie biegów - od najpopularniejszego joggingu przez biegi uliczne oraz na bieżni po bieg dla twardzieli - trail. Bez względu na rodzaj biegów, jakie uprawiasz, koniecznie poznaj Kalenji - markę odzieży dla biegaczy, która zapewni ci komfort i bezpieczeństwo. Znajdź swój rytm biegania z Decathlonem!

W tym sezonie Decathlon chce zapewnić możliwość uprawiania biegów jak największej liczbie miłośników tego sportu. Oferta biegowa sieci składa się z trzech linii znanej marki dla biegaczy Kalenji, odpowiadających trzem głównym sferom biegowego świata: joggingowi, biegom na bieżni i biegom ulicznym oraz trialowi.



Kierowana do najszerszego grona biegaczy linia joggingowa to nowoczesna, oddychająca i przede wszystkim wygodna odzież, wykonana z najwyższej jakości materiałów i zapewniająca dobrą widoczność w każdych warunkach. W bogatej ofercie Kalenji znajdziemy przewiewne koszulki, obcisłe topy, nieprzemakalne kurtki czy spodenki niewymagające zakładania bielizny. Wyraziste kolory i odblaskowe wstawki nie tylko gwarantują bezpieczeństwo, ale również pozwalają, by każdy użytkownik mógł w pełni wyrazić swój styl.



Styliści Decathlonu zadbali również o zwolenników stonowanych barw i klasycznej czerni, proponując jednocześnie grę konwencjami - mieszanie linii stylistycznych i indywidualne dobieranie poszczególnych elementów.

Linia biegów ulicznych stanowi rozwinięcie propozycji dla miłośników joggingu. W szczególności dotyczy to butów, które możemy niezwykle precyzyjnie dobrać do własnych potrzeb i parametrów organizmu - osiąganych rezultatów, planowanej szybkości biegu oraz wagi. Kalenji to również kompletny system akcesoriów dla biegaczy, dzięki którym możemy między innymi komfortowo łączyć trening z dostępem do smartfona czy wziąć ze sobą napój, który wygodnie zamocujemy w minimalistycznym uchwycie na rękę lub miniplecaku na butelkę.

Trail, czyli biegi w trudnym terenie, to dziedzina, w której wszystkie elementy ubioru muszą służyć zapewnieniu biegaczowi komfortu i bezpieczeństwa. Decathlon proponuje zarówno zaawansowane technologicznie obuwie z wieloelementowym systemem amortyzacji i niezwykle skutecznym systemem bieżnika, jak i wyspecjalizowane akcesoria, np. kamizelkę biegową z kieszenią na 2 butelki wody oraz gwizdkiem alarmowym o mocy 110 decybeli. Niezwykłą innowacją, która zaskoczy nawet najbardziej doświadczonych biegaczy jest system K-ONKY - unikatowe rozwiązanie, polegające na wypełnieniu podeszwy materiałem o podwójnej gęstości, dzięki czemu obuwie dostosowuje się do każdego rodzaju stopy. Jedno jest pewne: w ofercie Kalenji każdy biegacz znajdzie coś dla siebie!